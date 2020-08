0 Facebook Dramma a Napoli, Emanuele muore a 28 anni, la zia: “Non era depresso” News 12 Agosto 2020 16:51 Di redazione 2'

Tragedia a Napoli, un giovane di 28 anni si sarebbe tolto la vita in via Battistello Caracciolo, strada che si trova nella zona collinare della città. La notizia è iniziata a circolare sui social lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo.

Si chiamava Emanuele ed era un giovane medico conosciuto da tutti nel quartiere. La notizia della sua morte sarebbe stata associata in diversi commenti sui social a una presunta depressione del ragazzo. Sulla vicenda, però, è intervenuta subito la zia che su Facebook ha voluto chiarire come il nipote fosse un ragazzo pieno di vita.

Il messaggio della zia di Emanuele

“Visto che sono in tanti a chiedersi chi si sia tolto la vita ieri alle ore 17,30 in via Battistello Caracciolo rispondo io che sono la zia. Si chiamava Emmanuele J. G., 28 anni laureato in medicina con il massimo dei voti, era medico ortodonzista e aveva studio in Piazza Canneto. Un ragazzo bello, solare, intelligente, definito un signore per i suoi modi gentili. Amava la vita. Non era depresso. Si è tolto la vita per non so quale motivo, ma ne verremo a capo!”

Sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social, in tanti ricordano la solarità di Emanuele. Un amico scrive: “Era un mio cliente fisso un ragazzo d’oro che tutti in casa vorrebbero come fratello , una persona eccezionale, lo vissuto e credetemi un ragazzo perfetto !!! Addio amico mio hai rimasto un vuoto dentro di me ! Tvb seguimi tu da cielo e stai sempre qui con me!”.