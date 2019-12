0 Facebook Gli auguri di Nancy Coppola e il pensiero per Lello che commuove i fan Spettacolo 31 Dicembre 2019 14:02 Di redazione 2'

Nancy Coppola ha pubblicato un post in cui fa gli auguri a tutti i suoi fan. Un lungo messaggio in cui c’è anche un pensiero rivolto a Lello, il ragazzo morto a 18 anni a seguito di un intervento al cervello. Aveva un tumore al cervello e dopo l’operazione era rimasto in coma. Purtroppo nella giornata di lunedì è arrivata la triste notizia della sua prematura scomparsa.

Nancy prima della sua morte, aveva fatto un appello agli abitanti di Melito, chiedendo loro di non sparare fuochi la sera di Capodanno per rispetto nei confronti della famiglia del ragazzo. Un appello che, dopo la scomparsa del ragazzo, diventa ancora più forte. Dopo aver espresso nella giornata di lunedì le sue più sentite condoglianze per la morte di Lello, nel suo messaggio di auguri ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutte le persone che hanno perso una persona cara e a chi sta lottando contro un brutto male. “Un mio abbraccio va a tutte le persone che hanno perso una persona cara o che stanno combattendo sopratutto in queste giornate di festa“, queste le sue parole.

Un chiaro riferimento a quanto è avvenuto al povero Lello. Nancy nel suo messaggio ha ringraziato anche il Signore per tutto ciò che le ha dato nella vita.

Il post di Nancy Coppola