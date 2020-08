0 Facebook Si torna a sparare a Napoli, stesa contro un palazzo nel quartiere Ponticelli Cronaca 12 Agosto 2020 11:55 Di redazione 1'

Ancora spari a Napoli. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Scarpetta nel quartiere Ponticelli per esplosioni di arma da fuoco.

Spari a Ponticelli

Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti 4 fori sul muro di un palazzo. I carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 9.

Sono in corso le indagini per comprendere la matrice dell’atto intimidatorio e a chi fosse indirizzato.