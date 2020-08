0 Facebook Barbara D’Urso rifatta, l’accusa dei followers dopo la foto acqua e sapone Spettacolo 10 Agosto 2020 13:48 Di redazione 2'

Non si placano gli attacchi a Barbara D’Urso che dalle vacanze posta foto e video. La conduttrice napoletana che si sta godendo un po’ di relax lontana dal piccolo schermo, ha condiviso una sua immagine a prima mattina con la scritta “Ciuffo ribelle”.

La foto di Barbara D’Urso in vacanza

Se da un lato c’è chi si complimenta per la grande forma che mostra alla sua età, dall’altro c’è chi avrebbe notato alcuni ritocchini che la conduttrice si sarebbe fatta. C’è chi ha notato un leggero gonfiore agli zigomi e alle labbra, parlando di presunti interventi di chirurgia estestica a cui la conduttrice si sarebbe sottoposta. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata.

Tra i vari attacchi c’è anche chi ha notato alcuni difetti ai suoi piedi e nei commenti ha scritto: “Che piedi hai? Perché non te li rifai?”. Barbara D’Urso come sempre preferisce il silenzio, essendo un personaggio famoso, sa bene che può ricevere anche critiche. Ma come si dice in questi casi: “Il maggior disprezzo è la non curanza”.

Il post di Barbara D’Urso