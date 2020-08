0 Facebook Paura in Campania, coppia beve acqua comprata al market e si sente male: dentro c’era l’acido Cronaca 10 Agosto 2020 13:43 Di redazione 1'

Brutta avventura per una coppia del casertano. I due coniugi dopo aver bevuto acqua da una cassa acquistata in un supermercato sito tra Casapulla e Casagiove, è stata ricoverata in ospedale per intossicazione.

Ad avere la peggio è stata la donna che ha bevuto un sorso intero d’acqua. Il marito è riuscito a cavarsela perché appena aveva avvertito il sapore strano del liquido lo ha immediatamente sputato a terra. La donna ora sta bene.

Come riportato da EdizioneCaserta, dopo che la donna si è sentita male a tavola è stata subito accompagnata dal marito presso l’ospedale civile. I sanitari dopo i dovuti accertamenti hanno constatato che nel liquido c’era dell’acido muriatico.