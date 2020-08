0 Facebook Come trascorre l’estate Barbara D’Urso? La foto della conduttrice e l’attacco: “Smettila di mentire” Spettacolo 6 Agosto 2020 17:29 Di redazione 1'

Barbara D’Urso si sta godendo le sue vacanze. La conduttrice, però, non dimentica di restare in forma, ci tiene molto all’attività fisica. E come capita spesso, anche d’estate condivide le immagini della sua vita quotidiana.

Come passa le vacanze Barbara D’Urso

Un’ultima foto aveva ricevuto un durissimo attacco a cui Barbara D’Urso ha preferito non rispondere. Questa volta, però, i numerosi followers della conduttrice napoletana avrebbero scorto un dettaglio che li ha scatenati nei commenti.

La D’Urso ha condiviso alcune immagini che la riprendono in tenuta di corsa, alle immagini la conduttrice ha allegato un commento: “Mai fermarsi, con il cuore”. I followers, però, l’hanno attaccata perché a parer loro sta fingendo ed è solo una posa la fotografia. “Non ti stai muovendo, perché fai finta?”, “Finiscila di fingere”, queste e tante altre le critiche. C’è anche chi l’ha difesa, scrivendo: “Quanta cattiveria e invidia. Barbara ha un’energia incredibile, brava”.

Il post di Barbara D’Urso preso di mira