0 Facebook Napoli, ‘faida’ tra tassisti: donna abusiva aggredisce regolari a martellate Cronaca 10 Agosto 2020 13:53 Di redazione 2'

Si ferma nei punti cruciali della città dove si raccoglie il maggior numero di turisti o persone che hanno bisogno di spostarsi. Quindi, porto, stazione centrale, areoporto e stazionamenti dei bus. Poi carica le persone e parte.

Siamo a Napoli e la persona in questione è una donna che fa la tassista abusiva. Scoperta da alcuni colleghi regolari che l’hanno ripresa in video e segnalata, la sua reazione è stata davvero folle: armata di martello esce dall’automobile per aggredire il tassista ‘legale’.

Il filmato è diventato virale sui social facendo impazzire il web. La segnalazione è arrivata al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha subito pubblicato il filmato sulla propria pagina Facebook.

“Un video che sta diventando virale sui social mostra una tassista abusiva alla fermata dei bus Anm mentre cerca di caricare in auto alcuni turisti. Interviene un tassista regolare per redarguirla e la sua reazione è di una violenza incredibile. La donna prende un martello e minaccia l’uomo che è costretto a mettersi in salvo. Scene di ordinaria violenza e arroganza del tutto inaccettabili in una città civile. Servono maggiori controlli, in particolare nel periodo estivo, nei confronti dei tassisti abusivi, autori di truffe a danno dei turisti e degli sfortunati avventori che cadono nella trappola. In una città come la nostra che punta a far tornare quanto prima i turisti non possiamo davvero permettercelo. Ho girato il video alle autorità per risalire all’identità dell’aggressore affinchè venga sanzionata come merita“.

La segnalazione ricevuta e pubblicata da Borrelli –

“‘Borrelli, ancora una volta la tassista abusiva, sempre la stessa’. Ho ricevuto questo video da diversi tassisti e ho chiesto alla Polizia Municipale di vigilare, in particolare in questo periodo, sui tassisti illegali e sulle truffe ai turisti. Due fenomeni che rovinano l’immagine della nostra città e danneggiano chi opera rispettando le regole“.