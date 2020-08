0 Facebook Vittoria milionaria in Irpinia, con un 5 al SuperEnalotto cifra stellare Cronaca 7 Agosto 2020 16:56 Di redazione 1'

La dea bendata torna a baciare la Campania e questa volta l’ha fatto con molto più impegno. Baciato dalla fortuna un giocatore in Irpinia, precisamente in un bar di Roccabascerana, comune in provincia di Avellino.

Vinti due milioni di euro a Roccabascerana

Il fortunato/a ha centrato il 5 con il SuperStar del SuperEnalotto portandosi a casa ben due milioni di euro. Una schedina da pochi euro che ha cambiato la vita a questa persona. I titolari della ricevitoria hanno raccontato ad Agimeg: “Stiamo parlando di una schedina che può variare da un minimo di 1,50 euro ad un massimo di 15,00 euro. Questo è l’importo che ha potuto spendere il vincitore del premio”.

Uno dei titolari ha poi detto che si augura un ringraziamento da parte del fortunato: “Spero in un ringraziamento da parte del vincitore. Un augurio per avergli portato fortuna e avergli fatto vincere questa bella cifra. Saremmo ancora più felici se a vincere sia stata una persona che ne aveva bisogno”. E’ chiaramente riservata l’identità del vincitore.