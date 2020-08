0 Facebook Napoli dice addio a Ciro Di Natale, storico imprenditore: ha inventato il marchio Camomilla Cronaca 7 Agosto 2020 09:04 Di redazione 1'

Con la scomparsa di Ciro Di Natale si chiude un’era per il mondo dell’imprenditoria napoletana. Scomparso a 70 anni, aveva inventato il marchio d’abbigliamento Camomilla e il megastore di via Scarlatti.

Lutto per la morte di Ciro Di Natale

Amante della musica aveva avuto anche un passato da batterista, prendendo parte in una band giovanile “I volti di pietra”. Ma a Napoli è ricordato soprattutto per il suo acume imprenditoriale. E’ riuscito a creare un brand, Camomilla, che si è affermato a livello internazionale. Poi l’ha ceduto alla Compagnia di Manifatture Tessili srl.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 NAZIONALE

Ma non per questo si è fermato, ha continuato a credere nella città di Napoli, investendo con altri imprenditori per la creazione del mega store di via Scarlatti. La notizia della morte di Ciro Di Natale ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano, sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.