Ha trovato l’ex moglie dalla quale si stava separando in casa con il nuovo compagno e non ci ha visto più. Un uomo, 36 anni, ha trovato l’auto dell’amico della donna fuori casa e per fargli un dispetto ha deciso di tagliargli le gomme dell’auto con un coltello. E’ accaduto a Mozzate, in provincia di Como.

Tragedia nel Comasco, ex marito ucciso da nuovo compagno della moglie

Ma l’uomo, 49 anni, che dalla casa aveva visto tutto, è uscito fuori ad affrontarlo. N’è nata una violenta lite terminata in tragedia, il quarantanovenne ha preso un coltello e ha colpito l’ex marito della donna al torace con una coltellata che gli è stata fatale. L’uomo, 36 anni, è morto.

Il quarantanovenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio.