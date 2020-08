0 Facebook Cosa ha avuto Mara Venier: “Ho sofferto di una forte depressione, Claudietto mi ha salvata” Spettacolo 7 Agosto 2020 09:15 Di redazione 1'

Mara Venier si è confessata in una lunga intervista per il settimanale Oggi. La nota conduttrice ha raccontato un terribile periodo vissuto, quando è scomparsa sua madre. Con lei aveva un legame speciale e perderla è stata la cosa più brutta della sua vita.

La depressione di Mara Venier

Super Mara ha raccontato che anche dal punto di vista professionale ha vissuto un terribile momento: “Mi avevano rottamata, detto che ero vecchia. Non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma io ho passato l’inferno“.

La scomparsa di sua madre poi le ha causato una forte depressione: “La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me, solo con Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito, vissuto. Ho avuto una profonda depressione, pur lavorando, perché per me il lavoro è sempre stato un modo per distrarmi, ma ero davvero piegata, anche se non lo mostravo”.

Soltanto la nascita del nipote l’ha aiutata, per lei è stato come un miracolo: “Mi piace pensare che sia stato un regalo di mia mamma da lassù: io credevo davvero che la mia vita fosse finita”.