Piacenza, bimba di 4 anni cade in piscina e perde la vita in ospedale

La piccola è stata dichiarata morta all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, intorno alle 11 di oggi. Lunedì scorso è caduta nella piscina di un’amica di famiglia mentre si trovava con i genitori che hanno cercato subito di rianimarla.

E’ stata subito soccorsa e portata in elicottero a Bergamo, nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le speranze di salvarla erano cresciute dopo che aveva superato le 24 ore ma il quadro clinico è peggiorato improvvisamente ed è morta, con ogni probabilità, per un arresto cardiocircolatorio.

Sul caso della piccola di 4 anni, la procura si è messa in moto per accertare eventuali responsabilità dei genitori e dei presenti in piscina.