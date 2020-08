0 Facebook Viviana Parisi scomparsa con il figlio dopo un incidente, l’appello del marito: “Torna a casa” Cronaca 6 Agosto 2020 13:28 Di redazione 2'

Continuano senza sosta le ricerche di Viviana Parisi, la dj quarantatreenne scomparsa con il figlio di 4 anni dopo un incidente avvenuto sulla Messina-Palermo. Il marito ha rivolto diversi appelli a chiunque per aiutarlo a riportare la sua famiglia a casa.

Il marito di Viviana Parisi lancia un appello

Daniele Mondello, anche lui dj, ha girato un video che ha condiviso sulla sua pagina ufficiale, in cui rivolgendosi alla moglie la esorta a tornare a casa, dicendole: “Ti amo, mi mancate”.

Viviana Parisi avvistata ai Giardini di Naxos

E mentre gli investigatori seguono alcune ipotesi, tra cui quella che Viviana possa essere salita sull’auto di qualcuno – da comprendere se conoscesse o meno questa persona – è arrivata una segnalazione dai Giardini di Naxos. Un ragazzino avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di aver visto una donna con un vestito lungo che aveva un accento diverso. La dj ha vissuto molti anni a Torino, per cui la descrizione del giovane potrebbe essere compatibile.

Intanto, in un’intervista al Corriere della Sera la cognata di Viviana ha raccontato che la dj dopo il lockdown non sarebbe stata più la stessa, per questo temeva per la sua salute e quella del nipote. “Qualche settimana fa mi aveva chiesto se sapevo come si arriva alla Piramide della Luce, che si trova non lontano dalla zona in cui sono scomparsi”. Per ora la sparizione della madre e del bambino resta avvolta nel mistero.

Il video messaggio del marito di Daniele Mondello