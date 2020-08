0 Facebook Madre e figlio scompaiono dopo incidente, l’ultimo post di lei: “Non ho più niente, vorrei riprendermi il mio passato” Cronaca 5 Agosto 2020 13:29 Di redazione 2'

Si cercano anche in due laghetti, che da oggi vengono scandagliati dai sommozzatori, le tracce di Viviana Parisi scomparsa lunedi’ 3 agosto con il figlio Gioele di 4 anni. Il giallo della Dj, in fuga dopo un banale incidente sull’autostrada, si carica cosi’ di altre drammatiche ipotesi.

Continuano le ricerche della madre e del figlio scomparsi dopo l’incidente

Sono stati i vigili del fuoco a chiedere l’intervento dei sub dopo avere trovato tracce fresche di passaggi di persone vicino ai due laghetti. Gli invasi sono a una breve distanza dal punto in cui, sull’A20 Messina-Palermo, e’ stata trovata l’auto di Viviana la quale avrebbe scavalcato con il bambino il guardrail e si sarebbe messa in cammino verso la statale 113.

L’appello del padre

Da li’ comincia un’ampia area boschiva con un sentiero che conduce ai due laghetti. Questa e’ ora la zona in cui si stanno concentrando le ricerche sulla scia del sospetto che Viviana possa avere attuato un gesto estremo. Intanto il marito, il dj Daniele Mondello, l’ultima a vederla, ha condiviso un appello su Facebook chiedendo aiuto per ritrovare la sua famiglia.

Viviana in uno dei suoi ultimi post su Facebook aveva scritto: “Non ho più niente ma pian piano se arrivano alcune serate vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole, riprendere un pò la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto”.