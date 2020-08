0 Facebook Quando andrà in onda Il Castello delle Cerimonie, Real Time assicura la nuova stagione Spettacolo 6 Agosto 2020 13:19 Di redazione 1'

I fan de Il Castello delle Cerimonie possono tirare un sospiro di sollievo, il programma si farà. Nel periodo del Covid-19 c’era l’incertezza di poter girare le nuove puntate, motivo per cui il format di Real Time era stato messo in stand-by. Così si era ipotizzato che la prossima stagione potesse non esserci, ma la rete televisiva conferma che il programma si farà.

Il Castello delle Cerimonie torna in onda su Real Time

Il Castello delle Cerimonie dovrebbe tornare in onda a settembre. E’ questo quanto anticipato dalla rete televisiva a Fanpage. Alcune puntate erano già state registrate prima del Covid-19 e altre sono state riprese in questi ultime settimane, dunque, vedremo le cerimonie al tempo del Coronavirus, con tutte le misure restrittive del caso.

Donna Imma con il suo amato Matteo torneranno a intrattenere i tanti telespettatori de Il Castello delle Cerimonie con matrimoni, comunioni e feste. La lieta notizia è stata molto apprezzata dai fan del programma che temevano di non poter rivedere il format tanto apprezzato.