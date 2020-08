0 Facebook Un Posto al Sole dice addio a Marco Malpelle, il cordoglio degli attori: “Un amico della troupe” Un Posto al Sole 6 Agosto 2020 16:26 Di redazione 1'

Sono tantissimi i messaggi che si stanno susseguendo per la prematura scomparsa di Marco Malpelle, macchinista cinematografico, venuto a mancare all’età di 30 anni. Conosciuto dal mondo dello spettacolo napoletano, era molto apprezzato per la sua professionalità.

Cominciava a farsi strada nel mondo della televisione e del cinema. Aveva lavorato per Un Posto al Sole, per L’Amica Geniale, per alcuni video di Liberato e anche per il teatro. E proprio gli attori dell’amata soap opera di Rai 3 oggi piangono l’amico scomparso. Una morte tanto tragica quanto dolorosa, Marco è stato portato via da un brutto male in pochi mesi.

I messaggi del cast di Un Posto al Sole per la scomparsa di Marco Malpelle

A ricordarlo è Riccardo Polizzy Carbonelli: “Un altro amico della troupe di “Upas” è venuto a mancare prematuramente. Sono vicino ai Suoi famigliari con l’affetto e la preghiera”. Ma anche Luca Turco ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte di Marco: “Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa prematura e dolorosa scomparsa.