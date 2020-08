0 Facebook Dolore nel Vesuviano per l’addio a Giovanni, il 17enne stroncato da un malore: “Sei il nostro angelo custode” Cronaca 6 Agosto 2020 16:28 Di redazione 1'

La vita spezzata a causa di un malore sopraggiunto all’improvviso. Un’esistenza troppo giovane per andare via così, durante un’escursione sul Sentiero degli Dei. Ma il povero Giovanni Articolo, 17 anni, ha invece perso la vita.

Come riportato da Il Mattino, ci sono stati funerali presso la chiesa di Sant’Antonio a Padova di Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Tante le persone presenti per dare l’ultimo saluto al povero 17enne.

L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia Articolo distrutta dal dolore. Lacrime e commozione le principali sensazioni di quel momento. “Per Giovanni la nostra comunità era una seconda famiglia lo ricordiamo sempre prodigo, sorridente, pronto a dare un saluto a tutti, anche solo con uno sguardo, prima di tornare a fare quanto aveva momentaneamente lasciato“, ha detto il parroco.

“Ciao Giovanni il tuo esempio ci accompagnerà nei nostri passi, nelle nostre parole, nel nostro silenzio. Sei il nostro angelo custode. Buona strada“, hanno detto gli amici scout dei gruppi Agesci e Masci.