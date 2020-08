0 Facebook Chi era Marco Malpelle, macchinista di Un Posto al Sole e de L’Amica Geniale deceduto a 30 anni News 6 Agosto 2020 08:54 Di redazione 3'

Aveva solo trent’anni ed è stato strappato alla vita troppo presto. Marco Malpelle è deceduto all’età di 30 anni a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Giovane e bello aveva la passione per il mondo del cinema e dello spettacolo, aveva lavorato come macchinista e attrezzista in Un Posto al Sole e in L’Amica Geniale.

Com’è morto Marco Malpelle

Una malattia fulminea che nel giro di qualche mese se l’è portato via. La sua morte è un fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo napoletano. Tanti gli attori e colleghi che in queste ore stanno scrivendo messaggi di cordoglio. Come Christian Giroso, attore di Gomorra e L’Amica Geniale, che ha scritto: “Grande persona e grande lavoratore! Ciao Marco❤️”.

I messaggi per il giovane Marco

In tanti piangono la sua scomparsa. Marco amava vivere sul set, era un appassionato del cinema e della televisione. Un collega ricorda la sua professionalità: “Entrare nel nostro lavoro non è facile, oltre alla bravura, all’impegno e alla passione c’è bisogno di rispetto, educazione, umiltà.. e anche un po’ di fortuna, ma questo si sa, la fortuna aiuta gli audaci e tu lo eri.

La vita ti ha sempre messo alla prova, e tu ostacolo dopo ostacolo ti eri creato insieme a tuo fratello una stabilità. Eri entrato nelle glorie di mio padre, guai a chi parlava male di te. Quando sapevo che c’eri tu con lui ero tranquillo. Eri preciso, puntiglioso, quadrato, malato dell’ordine. Tutto doveva essere al suo posto. Eri anche testardo, capoccione, e tante sono state le volte in cui ti dicevo una cosa e ne facevi un’altra, ma con la tua umiltà ed educazione riuscivi sempre a fregarmi. Eri aperto al dialogo, volevi capire tutto di un set, avevi una domanda per ogni cosa. Proprio come un bambino nell’età del perché: eri curioso del nuovo mondo che ti circondava e volevi conoscerne tutte le sfaccettature.

Adesso c’è un nuovo mondo da scoprire, altri perché da chiedere, e sono sicuro che le risposte che cercavi saranno migliori di quelle che ti offerto questo mondo.

Ciao Marco”.

Il regista e attore Vincenzo Pirozzi, invece, ha scritto: “Che dispiacere Marco, un vuoto incolmabile. Il cinema partenopeo perde uno dei suoi figli migliori”.