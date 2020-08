0 Facebook D&G sceglie ancora Napoli: spot nel ‘Vicolo della Cultura’, ex zona di spaccio La famosa Maison de haute couture riconferma il suo amore per il capoluogo partenopeo News 6 Agosto 2020 16:17 Di Marta Ricciardi 3'

L’amatissimo marchio d’alta moda D&G, ha scelto ancora una volta Napoli, e nello specifico lo storico Rione Sanità, per ambientare il suo nuovo spot pubblicitario.

Il set a cielo aperto scelto dal brand è il primo “Vicolo della Cultura” in Italia, in via Montesilvano.

GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT D&G

Il “Vicolo della Cultura” passa dagli spacciatori agli artisti

Fino a poco tempo fa, la zona era nota come luogo di spaccio, ma grazie a vari contributi di alcune iniziative locali, in primis quelle apportate dalla Onlus Opportunity, finalmente da dicembre del 2019 possiamo dire che la situazione è decisamente cambiata.

E’ nato così il “Vicolo della Cultura“, il quale si è prestato a fare da custode a tante opere di Street Art, installazioni artistiche ed “edicole culturali”, nonché agenzia di servizi gratuiti per famiglie e bambini nelle strutture confiscate alla criminalità organizzata.

«Quando abbiamo progettato con tutta l’associazione il nostro vicolo l’idea era quella di battere la criminalità con la bellezza e cultura – afferma Davide D’Errico, il Presidente di Opportunity Onlus – Vedere che quel vicolo è ora simbolo di bellezza è un orgoglio per tutti noi»

Michele Morrone, il nuovo sex symbol italiano

Per quanto riguarda i protagonisti dello spot, accanto alla bellissima modella dai lunghi capelli ricci, spicca il testimonial maschile scelto da Dolce & Gabbana, ovvero Michele Morrone, uno degli attori più amati e seguiti al momento, eletto come il nuovo sex symbol italiano.

La scelta della casa di moda è stata spinta sicuramente dal grande successo ricevuto da Morrone, soprattutto dal parterre femminile italiano e non solo, dopo la sua interpretazione, nel film polacco targato Netflix “365 giorni“, nel ruolo di protagonista.

Il film in questione, ispirato ad una trilogia di romanzi e per cui è già in lavorazione il sequel cinematografico, si propone di essere una “versione polacca” di “50 sfumature di Grigio“, e proprio come la pellicola statunitense, ha sortito non poche critiche.

In ogni caso, nonostante le feroci recensioni degli esperti e non solo, sulla inconsistenza della trama, sulla dubbia interpretazione degli attori e la presenza di molte scene troppo spinte, “365 giorni” ha registrato visualizzazioni da record, facendo parlare molto di sé.

D&G sceglie Napoli

Come sempre, la Maison de haute couture non sbaglia un colpo, sia nella scelta degli attori che della location, riconfermando il suo amore per Napoli che vista l’accoglienza del popolo partenopeo è assolutamente ricambiato.