Barbara D'Urso attaccata quest'estate: "Una donna superati i 60 anni dovrebbe fare altro" Spettacolo 4 Agosto 2020

Barbara D’Urso continua a documentare le foto delle sue vacanze sui social network. La conduttrice napoletana lontana dalla televisione si sta godendo un po’ di relax. A giudicare dalle immagini che pubblica sta vivendo una bella estate.

Barbara D’Urso attaccata in vacanza

Non mancano, però, gli attacchi. Come accade quando si è un personaggio pubblico, soprattutto sui social, capita che ci sia qualcuno che utilizza qualche parola di troppo. Così mentre la D’Urso ha condiviso una sua immagine acqua e sapone immersa nella natura, un utente le ha scritto: “Una donna, superati i sessant’anni, dovrebbe fare altre cose, ad esempio pulire casa (quando non ha impedimenti articolari), preparare dolci, portare i nipotini al parco.

Non essere ridicola, quindi, evitare di fare la vamp (atteggiamento non consono ad una donna in età avanzata la quale sta vivendo il decadimento psico-fisico), e sorridere con rassegnazione alla vecchiaia”.

Un commento duro contro cui si sono schierati tanti followers che, invece, hanno difeso Barbara D’Urso attaccando quest’utente. Nessuna risposta da parte della conduttrice che generalmente, anche dinanzi agli attacchi, preferisce il silenzio.