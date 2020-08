0 Facebook Nino D’Angelo ricorda sua madre in una sera d’estate, la dedica fa il boom di like Spettacolo 6 Agosto 2020 17:14 Di redazione 1'

Nino D’Angelo si sta godendo questa calda estate nella sua casa in Calabria. Il cantante napoletano non rinuncia, però, al suo filo diretto con il pubblico. Così condivide spesso pensieri, video in cui canta e dediche.

Il pensiero di Nino D’Angelo alla madre

Questa volta un pensiero è andato alla madre scomparsa. Così ha condiviso il video di una sua canzone e l’ha dedicata alla mamma: “Stasera pensavo a mia mamma….Buonanotte Popolo delle mie canzoni”. I fan di Nino D’Angelo si sono letteralmente scatenati nei commenti.

In tanti l’hanno esortato a non rattristarsi e a pensare alla madre sempre con il sorriso, ad immaginarla come un angelo. Tanti i commenti: “Non si può dimenticare”, “Ti protegge dal cielo” e molti altri. Non è la prima volta che Nino D’Angelo scrive un pensiero alla madre, spesso condivide il suo ricordo con il “popolo delle sue canzoni”. Il cantante napoletano sa che i suoi fan sono molto legati a lui e quando ha bisogno trova sempre un po’ d’affetto che, seppur virtuale, sempre affetto è.

Il post di Nino D’Angelo