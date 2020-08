0 Facebook Koulibaly e Ghoulam dal cuore d’oro, la sorpresa degli azzurri per Vito: l’anziano tifoso malato da tempo Calcio Napoli 6 Agosto 2020 17:36 Di redazione 2'

Una sorpresa ad un grande tifoso del Napoli costretto a letto da una gravissima malattia: qualche settimana fa Koulibaly e Ghoulam hanno fatto visita a Vito, anziano giardiniere di Lacco Ameno da tempo malato e non piu’ in grado di camminare, il cui unico svago erano le partite in tv del Napoli.

I due calciatori azzurri si trovavano ad Ischia per qualche giorno di vacanza ed Ivan, vicino di casa di Vito che avrebbe dovuto condurli per mare per una escursione col suo motoscafo, gli chiede di passare qualche minuto in compagnia del suo anziano amico per donargli un po’ di felicita’.

I due accettano subito di buon grado e fanno la graditissima sorpresa al tifoso isolano, da diversi anni costretto a letto e che viveva in una casa in zona Fango danneggiata dal terremoto del 2017 accudito dalla moglie, e che alla vista dei due giocatori si commuove. Qualche giorno fa Vito e’ mancato ed Ivan ha deciso di rendere nota la vicenda con un post sul suo profilo Facebook.

Il post

“Lui è Vito detto il “colonnello “ un mio vicino di casa che purtroppo ieri e andato via …mi ha visito crescere e trasmesso la passione per il napoli, lui era un grande lavoratore e da quando era giovane l’unico sfizio che aveva era l’abbonamento del napoli, e finché non ha chiuso gli occhi non ha mai smesso di vedere e tifare il napoli, un suo desidero era di incontrare un giocatore del napoli, ma gli era difficile dato che lui stava allettato da diversi anni, quando ci raccontai questa cosa a Ghulam e Koulibaly mi dissero “dove abita andiamoci subito!“. Fiero di avergli fatto esaudire questo desidero e soprattutto fiero di aver avuto un vicino come lui!

RIP Vitucci“.