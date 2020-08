0 Facebook Napoli piange Marco Malapelle, conosciuto come ‘o gemello: il dolore degli amici Napoli Città 5 Agosto 2020 16:51 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità del quartiere Stella a Napoli, è morto Marco Malapelle. Giovane di poco più di trent’anni deceduto a causa di una brutta malattia. La triste notizia è stata data sulla pagina “Quartiere Sanità Napoli e dintorni” ed è iniziata a girare sui social come un fulmine a ciel sereno per le tante persone che lo conoscevano.

Lutto alla Sanità per Marco Malapelle

In tanti lo ricordano con il nome di ‘o gemello, era così che gli amici più cari lo chiamavano in modo affettivo. Marco lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante abbia combattuto con tenacia e coraggio, non è riuscito a sconfiggere il nemico del secolo.

LEGGI ANCHE: 7 NUOVI CASI A PORTICI

Parole e messaggi di dolore per la scomparsa di Marco: “Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale. Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te. Ti porto nel cuore Geme’”.