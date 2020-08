0 Facebook Stefano De Martino e Belen Rodriguez si parlano via post? “Vieni con me?” Spettacolo 3 Agosto 2020 13:18 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero essersi tornati a parlare attraverso post su Instagram. E’ questo il collegamento, quasi scontato, fatto dai followers dei due ex. Entrambi hanno pubblicato un’immagine della bellissima luna di domenica.

Stefano e Belen, riavvicinamento in vista?

Stefano ha scritto: “Aspettando la luna”. Mentre Belen come didascalia all’immagine ha allegato una frase più lunga che potrebbe sembrare quasi un invito: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”.

LEGGI ANCHE: LA FRECCIATINA DELLA MAMMA DI BELEN A STEFANO

In tantissimi hanno commentato sotto i post di entrambi, sottolineando come l’immagine addirittura sembrava la stessa. C’è poi chi ha creduto che le parole della show girl fossero un chiaro messaggio al suo ex. Che tra i due ci sia un riavvicinamento in atto? Difficile dirlo, bisognerà aspettare il prossimo post per saperlo.

Il post di Stefano De Martino

Visualizza questo post su Instagram Aspettando la Luna. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 1 Ago 2020 alle ore 6:49 PDT

Il post di Belen Rodriguez