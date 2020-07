0 Facebook Maria De Filippi racconta le discussioni con il figlio: “La delusione mi pervade” News 3 Luglio 2020 14:10 Di redazione 2'

E’una Maria De Filippi più intima quella che si è raccontata al settimanale Oggi in una lunga intervista. La nota conduttrice ha parlato del rapporto con il marito Maurizio Costanzo e con il figlio Gabriele.

Maria De Filippi parla di suo figlio

Non capita spesso che la regina di Mediaset si confessi così. Questa volta, però, ha fatto un’eccezione. Il figlio Gabriele recentemente è andato a convivere con la fidanzata e la conduttrice ha raccontato cosa accade quando discute con lui: “Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona perché cela sempre un profondo investimento umano”.

Maurizio Costanzo è per lei: “Centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo”. Con lui condivide non solo il lavoro ma anche tanti interessi.

Un’ultima parola è stata dedicata invece a Temptation Island: “Il Nip è sicuramente più vero. Attenzione, non è che il personaggio famoso non lo sia, ma può fare più fatica a lasciarsi andare”.