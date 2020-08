0 Facebook Coronavirus, bollettino della Protezione Civile: “Aumentano i casi, con 384 nuovi contagi” News 5 Agosto 2020 17:36 Di redazione 1'

Nuovo aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. E’ questo il dato divulgato dalla Protezione Civile che nel bollettino di questo 5 agosto registra 384 nuovi casi Covid-19. Salgono anche le vittime che nella giornata di martedì erano state 5 e oggi 10.

Bollettino Coronavirus 5 agosto

Nella giornata odierna sono stati registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza e’ di 35.181. Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451.

Ci sono poi 764 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 41 sono in terapia intensiva mentre 11.841 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.646 persone.

Coronavirus in Campania

In Campania, invece, nella ultime 24 ore sono 8 i nuovi casi di Covid-19. Lo rende noto l’Unità di Crisi con il bollettino di questo 5 agosto.