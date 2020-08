0 Facebook La dea bendata bacia Acerra, centrato il 5 al SuperEnalotto Cronaca 5 Agosto 2020 18:02 Di redazione 1'

La Campania ancora baciata dalla fortuna. Giocata vincente al SuperEnalotto, il fortunato/a ha centrato il 5 in una ricevitoria di Acerra, la tabaccheria Giglio situata in via Alcide De Gaspari.

Con pochi spiccioli il vincitore si è portato a casa 26.427,16 euro. Una somma che sarà stata sicuramente gradita dal fortunato, una cifra per godersi ancora di più l’estate. Non è stata resa nota l’identità della persona che si è aggiudicata il 5, ma pare che all’interno della tabaccheria ci siano stati grandi festeggiamenti.

Intanto, è ancora caccia al Jackpot che continua a crescere, arrivando a 22,5 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 7 luglio con una vittoria di 59,4 milioni di euro.