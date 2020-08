0 Facebook Coronavirus a Portici, sette nuovi casi, il sindaco Cuomo: “Contagiati anche due bambini” Cronaca 5 Agosto 2020 09:18 Di redazione 1'

E’ stato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, a fare il punto della situazione sui contagi nel comune del Napoletano. In una diretta Facebook ha praticamente comunicato un bollettino. Ci sono sette nuovi casi di Coronavirus tra cui anche due bambini.

Sette nuovi casi a Portici

Il primo cittadino ha spiegato che i sette casi fanno parte della stessa famiglia, per cui non ci sarebbe alcun focolaio. Il Coronavirus si sarebbe diffuso con contanti diretti tra le persone. “A Portici, abbiamo riscontrato nuovi 7 contagi, articolati in 3 nuclei familiari tutti e tre collegati in un unico ceppo familiare. Ciò significa che non c’è un focolaio. È molto facile che questi contagi siano avvenuti attraverso contatti diretti tra le stesse persone della famiglia”, queste le parole del sindaco Cuomo.

Le sette persone contagiate non sarebbero in gravi condizioni, si trovano tutte in isolamento domiciliare. Nell’occasione della diretta il sindaco Cuomo ha invitato i suoi concittadini a rispettare le regole in un momento che è sicuramente ancora delicato.

La diretta del sindaco Cuomo