0 Facebook Dal sole alla bomba d’acqua, volano lettini e ombrelloni nel Napoletano: bagnanti nel panico Meteo 5 Agosto 2020 16:43 Di redazione 1'

Le previsioni del meteo lo avevano, appunto, previsto. Così come la Protezione Civile che ha diramato in questi giorni un’allerta meteo con criticità gialla. Un allarme prorogato per altri due giorni. Ma se ieri ha solo ‘schizzicato’, oggi le cose sono andate diversamente.

Nel primo pomeriggio, infatti, su Napoli e provincia si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua. Il temporale ha colpito soprattutto l’area Nord del capoluogo partenopeo. Questo ha causato non pochi disagi e qualche danno.

Come riportato da Internapoli, sul Litorale Domizio – nello specifico a Varcaturo – oltre all’acquazzone si è scatenato un forte vento che ha fatto volare via dalle spiagge lettini e ombrelloni. Panico per i bagnanti che questa mattina confortati dal sole si erano recati al mare.