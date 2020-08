0 Facebook Madonnina di Carmiano “lacrima sangue”, i fedeli gridano al miracolo News 5 Agosto 2020 09:33 Di redazione 1'

La nuova Madonnina eretta in piazza Paolino Arensano a Carmiano, in provincia di Lecce, nel pomeriggio di martedì presentava una lacrima che apparentemente sembrava sangue. Un evento che potrebbe essere straordinario e fa sperare i fedeli che si tratti di un miracolo.

Lacrima di sangue della Madonnina di Carmiano

La statua è stata eretta in ricordo del bombardamento del 4 settembre del 1943 in cui Carmiano fu risparmiata. Sulla questione della Madonnina di Carmiano e la possibilità che abbia lacrimato sangue, sta lavorando il Vescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia.

Miracolo a Carmiano? Si attende la parola delle autorità religiose

Le autorità religiose dovranno studiare il fenomeno e comprendere se davvero si sia trattato di un evento miracoloso. Sono al vaglio diverse ipotesi, dal fenomeno paranormale al gran caldo che potrebbe aver sciolto la struttura in resina. Per i fedeli, invece, si tratterebbe di miracolo, in tanti si sono riuniti subito in preghiera ai piedi della Madonnina.