Grave incendio in Campania, stabilimento in fiamme: evacuate le case vicine Cronaca 5 Agosto 2020 12:02

I vigili del fuoco sono al lavoro con sette squadre e un elicottero in ricognizione aerea tra Angri (in provincia di Salerno) e Sant’Antonio Abate (a Napoli) per l’incendio di uno stabilimento adibito al confezionamento di conserve di pomodori.

Le fiamme sono state circoscritte, ma alcune abitazioni vicine sono state evacuate precauzionalmente.

Il tweet dei Vigili del fuoco –

“Intervento a Sant’Antonio Abate (NA) per l’incendio in uno stabilimento per il confezionamento di conserve di pomodori: fiamme circoscritte, evacuate precauzionalmente alcune abitazioni vicine. 7 squadre al lavoro, elicottero vigili del fuoco in ricognizione“.