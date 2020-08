0 Facebook Dramma in provincia, va a riposare dopo pranzo e non si risveglia: muore un 48enne Cronaca 4 Agosto 2020 13:30 Di redazione 1'

E’ accaduto a Mondragone nel pomeriggio di lunedì. Un uomo di 48 anni era andato a riposare dopo pranzo e non si è più risvegliato, un malore improvviso se l’è portato via.

Mondragone piange Giuseppe

Il quarantottenne era in casa con sua madre, nella zona di viale Margherita, quando è stato colpito da un malore nel sonno. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, quando la madre si è resa conto che il figlio non si svegliava più, l’uomo era ormai deceduto.

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima si chiamava Giuseppe, la notizia della sua scomparsa a Mondragone ha lasciato tutti senza parole. Parole di cordoglio per quest’improvvisa dipartita.