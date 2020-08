0 Facebook “È un raffreddore”, poi la tragedia: il piccolo Liam muore a 16 mesi Cronaca 3 Agosto 2020 13:07 Di redazione 1'

Non si sentiva bene. Ma una coppia di genitori, anche se giustamente preoccupata, non immaginerebbe mai una cosa del genere. Il piccolo Liam Lamolinara aveva qualche problema di salute, ma nulla che facesse presagire un epilogo drammatico.

Durante la notte tra sabato e domenica, come riportato da Il Mattino, Liam ha avuto una grave crisi respiratoria. Quello che sembrava un banale raffreddore si è trasformato in una dispnea. Immediato il ricovero urgente presso l’ospedale di Giulianova.

Nonostante le cure il piccolo Liam non ce l’ha fatta ed è deceduto. Enorme lo strazio dei suoi genitori che avevano deciso di tornare in Italia dopo una lunga parentesi vissuta in Germania. L’intera comunità, distrutta dal dolore, si è stretta intorno alla famiglia.