0 Facebook La mamma di Belen Rodriguez manda una frecciatina a Stefano De Martino Spettacolo 2 Agosto 2020 16:39 Di redazione 2'

“Quelle persone che non ti cercano, sono quelle a cui non manchi e coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti vogliono bene. La vita decide chi entra nella tua vita, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta e la bugia fa male per sempre. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione”. Queste le parole di Veronica Cozzani, mamma di Belen.

La mamma di Belen e la frecciatina a Stefano De Martino

La mamma della showgirl argentina ha condiviso su Instagram un post che ha attratto l’attenzione dei fan. Anche la didascalia del post appare un po’ “sospetta”: «È così! Mancano tre per 60 anni…. basta con questo amore mio…. amore mio un caz***!». Tanti i fan che hanno visto nel post un chiaro riferimento all’ex genero. Risponderà Stefano De Martino? Staremo a vedere.

Un chiaro riferimento all’ex genero, tutto in difesa della figlia Belen e della sua sofferenza. Ai più non è sfuggito un like che è sembrato tutto fuorché casuale: quello di Andrea Iannone, che si sarebbe recentemente riavvicinato a Belen.