0 Facebook Parla un amico di Stefano De Martino: “Non ha parlato della rottura con Belen per riserbo” Spettacolo 31 Luglio 2020 18:54 Di redazione 1'

Se Stefano De Martino ancora non ha voluto parlare della sua separazione con Belen Rodriguez, ci ha pensato un amico, o presunto tale, che in un’intervista al settimanale Nuovo avrebbe svelato il motivo per cui il bel ballerino fino ad ora ha preferito il silenzio.

Un amico di Stefano De Martino parla della sua rottura con Belen

Più volte il conduttore di Made in Sud ha chiesto che venisse tutelata la sua privacy, soprattutto per rispetto nei confronti del figlio. L’amico nell’intervista ha spiegato che il bel De Martino ha preferito il riserbo: “Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento… La secondo volta fa ancora più male della prima (…)”.

L’amico sottolinea anche che Stefano non si sarebbe lasciato fotografare con nessuna per evitare inutili gossip e confondere il figlio: “E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne (…). Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre (…)”.