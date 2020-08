0 Facebook Napoli, esce dall’auto e cade all’improvviso: uomo muore in strada Cronaca 3 Agosto 2020 15:21 Di redazione 1'

La tragedia è accaduta a Fuorigrotta, quartiere dell’area Ovest di Napoli. Come riportato da Teleclub, un uomo era alla guida della propria auto. All’improvviso si è fermato, è sceso dalla vettura ed è improvvisamente crollato al suolo.

Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto. Probabilmente il conducente della macchina è stato colpito da un malore fulminante. Sconvolti i presenti che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La tragedia è accaduta tra via Terracina e via Caravaggio. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.