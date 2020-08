0 Facebook Come trascorre l’estate Nino D’Angelo? Tra dediche e natura: il maestro più in forma che mai Spettacolo 3 Agosto 2020 14:00 Di redazione 1'

I profili social di Nino D’Angelo sono più seguiti che mai. Il maestro, sebbene sia in vacanza in Calabria, non dimentica di aggiornare il pubblico e di intrattenerlo. Così appena può scrive qualcosa, fa dediche, condividendo i video di sue canzoni passate.

L’estate di Nino D’Angelo

Non manca l’augurio della “buona domenica” al “popolo delle sue canzoni”. E proprio l’ultima foto lascia intendere come l’estate faccia bene a Nino D’Angelo. Il cantante napoletano, sorridente e abbronzato, è apparso più in forma che mai.

I suoi post, che hanno sempre molto seguito, conquistano centinaia di like e commenti da parte di chi si diverte a salutare Nino D’Angelo e a rispondere ai suoi messaggi. L’estate per il maestro tra famiglia, natura e relax, è davvero un toccasana.

