Napoli, barzelletta alla Floridiana. Il custode chiude prima: mamme e anziani intrappolati nel parco sotto al sole Cronaca 3 Agosto 2020

Un’ora trascorsa sotto al sole e ‘prigionieri’ del parco nonostante l’ora di chiusura fosse lontana. È accaduto ieri al Vomero precisamente nella Floridiana. Come riportato dalla cittadina Valentina Brandi su Facebook (con tanto di foto e video) un gruppo di persone è rimasta intrappolata nel parco.

Il motivo? Il custode ha chiuso in anticipo l’ingresso di via Cimarosa. Brutta sorpresa per i cittadini, tra cui c’erano anche donne con bimbi e anziani. “Siamo pochi, manca il personale“, si è giustificato il custode davanti ai cittadini esasperati per la lunga attesa.

Le persone presenti nel parco sono state salvate dal provvidenziale intervento di alcuni agenti della Polizia Municipale che passavano di li proprio in quel momento.

Il post

“Passeggiata in Floridiana.

Accesso da via Cimarosa regolarmente aperto.

Ore 16.00, vorremmo uscire ma…CI HANNO CHIUSI DENTRO!

Non c’è nessun avviso che indica una deroga agli orari di apertura e chiusura regolarmente comunicati , ma un cartello (che quando siamo entrati non c’era!) che comunica che l’unico ingresso aperto è a Via Aniello Falcone , che dista parecchio e che cmq a 40°, in salita, sotto al sole, con due passeggini ed una rampa di scale, non me lo faccio nemmeno se ad aspettarmi trovo Brad Pitt.

Ci sono 40° , bambini ed anziani che hanno sete. E sono già 20 minuti che aspettiamo…

STAY TUNED!!!“.

“Tutto è bene quel che finisce, prima o poi!

Dopo 50 minuti di paziente attesa, grazie al pronto intervento della Polizia Municipale del Vomero che è andata a prendere con la macchina di servizio il custode (ovunque fosse!) Ci Hanno liberato!!

Il custode si è giustificato dicendo che “non c’è personale”. Ma è evidente che quei pochi che ci sono non sanno neanche scrivere , visto che bastava solo scrivere l’orario di chiusura 😉

Adesso vediamo la Sopraintendenza che cosa ci racconterà!“.