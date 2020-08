Un piatto di gamberi le è costato la vita. E’ morta dopo due giorni di coma Refka Dridi, la ragazza di origini tunisine, ma residente a Palermo, finita in coma dopo aver mangiato un piatto preparato con il crostaceo.

Refka muore di choc anafilattico

Colpita da uno choc anafilattico, era stata ricoverata in condizioni tragiche ed era finita in coma. Purtroppo la ragazza, giovane madre di un bimbo di 8 mesi, non è riuscita a combattere questa battaglia ed è morta. La triste notizia è stata data dalla moglie del cuoco del ristorante stellato in cui Refka lavorava.

Un messaggio d’addio che ha commosso chiunque conoscesse la giovane. “Rimarranno sempre nel nostro cuore il suo sorriso, la sua discreta eleganza, la sua bellezza mediterranea, la solarità dei suoi occhi, la fiducia che il suo sguardo trasmetteva. Ogni parola che scriviamo pesa come un macigno dinnanzi un destino talmente beffardo che nel volgere di pochissimo tempo l’ha strappata alla vita”. Tanti i commenti di cordoglio al post.