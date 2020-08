0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi: 8 morti nelle ultime 24 ore, 239 i nuovi casi Cronaca 2 Agosto 2020 17:20 Di redazione 1'

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva così a 35.154.

I nuovi casi sono 239, per un totale di 248.070. Le persone guarite e dimesse sono 231, portando il totale dall’inizio della pandemia a 200.460.