A causare il rogo che ha fatto scoppiare un grosso rogo a Punta Paradiso, a Palinuro, è stata una bravata di alcuni ragazzini. Petardi lasciati esplodere nella vegetazione hanno fatto scoppiare un incendio nella serata di sabato che ha spaventato non poco residenti e turisti.

Rogo a Punta Paradiso

In poco tempo si sono alzate grosse fiamme nei pressi di due strutture turistiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che, non senza difficoltà, sono riusciti a placare il rogo. Per fortuna non c’è stato alcun ferito, ma i danni alla vegetazione sono stati ingenti. L’indomani mattina, infatti, una grossa parte bruciata era ben visibile.

Uno scempio inammissibile, non solo per il pericolo del rogo, ma anche per il danno creato. In protesta i residenti che lamentano una condotta dei giovani scellerati. Non solo il rogo provocato dai petardi, ma anche una situazione di degrado, con bottiglie di vetro abbandonate ovunque.