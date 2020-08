0 Facebook La decisione di Gianni Sperti spiazza tutti: “Sono camaleontico. Ogni tanto devo cambiare” Spettacolo 3 Agosto 2020 09:31 Di redazione 2'

Gianni Sperti si è presentato con un look completamente rinnovato sui social. Dopo Anna Tatangelo anche il noto opinionista di Uomini e Donne ha deciso di rivoluzionare il suo look e come lei, l’ha fatto scegliendo un biondo platino.

Il nuovo look di Gianni Sperti

Così ha presentato il nuovo Gianni sui social con un lungo messaggio che spiega com’è fatto e quello che sente: “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”.

Il messaggio di Gianni Sperti ha ricevuto moltissimi commenti, come sempre il popolo dei social si divide. Se da un lato in tanti gli hanno fatto i complimenti per il nuovo look, non è mancato chi l’ha attaccato.

