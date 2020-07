0 Facebook Recale piange Patrizia Magnotta, madre di 45 anni: lascia tre figli Cronaca 31 Luglio 2020 18:42 Di redazione 1'

Un triste lutto ha colpito la comunità di Recale. E’ morta Patrizia Magnotta, madre di 45 anni. La donna lottava da tempo contro una brutta malattia, non voleva lasciare i suoi tre figli, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Lutto a Recale per la morte di Patrizia Magnotta

Lunga la battaglia contro il male del secolo, Patrizia non si è tirata indietro, ha combattuto con tenacia e coraggio, ma purtroppo il nemico è stato più forte di lei. Dolore in famiglia per la scomparsa di una giovane madre, moglie attenta e amorevole. La triste notizia è stata data da Edizione Caserta.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID NAZIONALE

In tanti la ricordano con grande affetto, Patrizia è descritta come una madre sempre presente, stravedeva per i suoi figli. I funerali si terranno sabato mattina alle ore 10.30 presso la chiesa di Santa Maria a Recale. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di questa giovane madre.