Coronavirus, la Protezione Civile: "Casi ancora in aumento, 379 contagi e 9 vittime" Cronaca 31 Luglio 2020 18:30

Un incremento di 379 casi e di nove morti rispetto a ieri: sono i dati relativi all’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Le cifre diffuse dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute fanno registrare 716 pazienti attualmente ricoverati con sintomi (-32 da ieri), 41 in terapia intensiva (-7).

Bollettino della Protezione Civile del 31 luglio

I guariti sono in totale 199.974, con un incremento di 178 rispetto a ieri. Finora effettuati 6.820.613 tamponi, con una crescita di 68.444 nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore solo la Valle d’Aosta è rimasta a zero contagi. Per quanto riguarda le altre regioni, l’incremento maggiore rispetto a ieri si registra in Veneto (+117), Lombardia (+77) ed Emilia Romagna.