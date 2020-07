0 Facebook Paura a Napoli, donna si dà fuoco: era in cura al centro di igiene mentale Cronaca 31 Luglio 2020 11:27 Di redazione 1'

Paura a Pianura, dove una donna si è data fuoco nella sua abitazione, in via San Donato. La donna è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli per le gravi ustioni riportate in tutto il corpo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato la donna in ospedale con un codice di massima urgenza. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.

Dai primi accertamenti dei carabinieri giunti sul posto, sembra che la vittima che, da tempo, è in cura per problemi psichici al centro di igiene mentale, si sia cosparsa di benzina dandosi fuoco.