0 Facebook Caserta, malore alla guida: 40enne si schianta contro lo spartitraffico Cronaca 31 Luglio 2020 11:52 Di redazione 1'

Paura a Caserta, un giovane 40enne si è schiantato contro il muretto dello spartitraffico in via Unità Italiana. Molto probabilmente l’uomo si è sentito male a causa del caldo eccessivo. In queste ore infatti le temperature in Italia sono molto alte.

40enne si schianta contro lo spartitraffico

Fortunatamente alcuni passanti sono prontamente intervenuti per aiutare il 40enne. Vedendolo privo di sensi hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 e i sanitari dopo le prime manovre di assistenza, hanno trasportato l’uomo all’ospedale per degli accertamenti.