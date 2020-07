0 Facebook Mariana Rodriguez e Stefano De Martino, la venezuelana risponde: “Il mio uomo ideale? Non lo voglio dire” News 31 Luglio 2020 16:39 Di redazione 1'

Si era parlato di una possibile relazione, smentita da Stefano De Martino. Adesso a parlare è Mariana Rodriguez, la ragazza con cui il bel ballerino napoletano tempo fa era stato paparazzato assieme in barca nel Golfo di Napoli.

Mariana Rodriguez parla di Stefano De Martino

La venezuelana in un’intervista per il settimanale Nuovo ha spiegato che tra lei e Stefano c’è una bella amicizia. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici”, queste le sue parole.

La Rodriguez ha poi spiegato cosa è accaduto quando ha visto le foto assieme al ballerino in barca: “Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata”.

A incuriosire, però, è la conclusione dell’intervista in cui sembrerebbe che Mariana lasci un piccolo spiraglio aperto: “Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento. Se Stefano è il mio uomo ideale? Non lo voglio dire”.