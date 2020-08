0 Facebook Scout colto da malore durante un’escursione in Costiera Cronaca 1 Agosto 2020 09:49 Di redazione 1'

Tragedia a Salerno. Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colto da un malore a Santa Maria del Castello, tra Vico Equense e Positano, nei pressi di un rifugio forestale.

Il ragazzo, Giovanni Articolo, era uno scout in Costiera per un escursione insieme ad altri amici quando ha accusato un malore che ha richiesto la chiamata al 118. L’equipaggio di elisoccorso, costituito da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato sbarcato sul posto ed ha provveduto a stabilizzare e recuperare il giovane.

Nonostante i soccorsi per il ragazzo putroppo non c’è stato nulla da fare. In supporto alle operazioni è decollato anche un elicottero della Polizia di Stato per portare operatori CNSAS e viveri ai restanti ragazzi.

Gli amici del ragazzo che erano con lui sono stati infine accompagnati a valle via terra. I ragazzi risultano molto provati dalla morte di Giovanni.