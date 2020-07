0 Facebook Belen “tradita” da Gianmaria, lui paparazzato con la sua ex fidanzata: la prova che è finita Spettacolo 31 Luglio 2020 10:01 Di redazione 1'

Da giorni si vociferava della fine della relazione tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi fosse finita e la conferma potrebbe arrivare proprio dall’imprenditore napoletano. Sebbene si sia anche ipotizzato che il ragazzo per la show girl fosse solo un modo per far ingelosire Stefano, potremmo dire che anche lui si sia dato da fare.

Gianmaria Antinolfi beccato con la sua ex

Antinolfi, infatti, è stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia della sua ex compagna. Si tratta di Mariela Ballestreros con cui Gianmaria pare abbia avuto una lunga storia. Così mentre si parla di un nuovo possibile flirt di Belen con Michele Morrone, anche la vecchia fiamma si sarebbe data da fare.

Un fuoco di paglia, quello tra Gianmaria e Belen, che si sarebbe spento nel giro di pochi giorni. Lei è andata per la sua strada e lui ha fatto lo stesso, eppure soltanto poche settimane fa Antinolfi era stato fotografato a Ibiza con in braccio il piccolo Santiago.