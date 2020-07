0 Facebook Belen Rodriguez e Michele Morrone, le frecciate della show girl sull’amore Spettacolo 30 Luglio 2020 15:23 Di redazione 2'

La vita sentimentale di Belen Rodriguez continua a essere al centro del gossip estivo. Dopo la separazione da Stefano De Martino è arrivato il primo flirt con Gianmaria Antinolfi, flirt che sarebbe giunto già al capolinea. Secondo il settimanale Chi la show girl adesso avrebbe un nuovo interesse, si tratta di Michele Morrone. Intanto la bella Belen dal suo profilo Instagram lancia diverse frecciatine sulla sua situazione sentimentale.

Belen e Michele, nuovo flirt per la show girl?

Un modo per prendersi gioco delle notizie di gossip che circolano sul suo conto? Difficile dirlo. Intanto pare, stando a quanto rivela il settimanale diretto da Chi, che lei e Morrone si scambierebbero messaggi in codice sui social. E proprio nelle ultime storie la show girl ha pubblicato prima un’immagine di una copertina di un libro dal titolo “Un’affollata solitudine” e poi una pagina del testo che parla dell’amore.

Se fossero messaggi per l’attore non è facile decifrare cosa abbia voluto dirgli. Se, invece, fossero una frecciatina sulle voci della nuova presunta relazione, vorrebbe dire che in questo momento si sente single. Ad ogni modo il gossip impazza e per sapere cosa sta accadendo davvero nella vita di Belen bisognerà attendere la prossima “paparazzata bollente”.